«Вашингтон» не забивает в большинстве уже месяц, игроки не реализовали 31 попытку подряд

«Вашингтон Кэпиталз» не реализовал уже 31 большинство подряд.

Столичная команда не смогла поразить ворота «Сан-Хосе Шаркс» в большинство, имея три попытки численного преимущества. «Кэпиталз» довели серию из нереализованных попыток большинства до 31. В последний раз «Вашингтон» забивал при игре с численным преимуществом месяц назад — 27 октября. Сухая серия столичной команды в большинстве длится более часа — (час две минуты девять секунд). За это время игроки «Кэпс» нанесли более 40 бросков.

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).