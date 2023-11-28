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«Вашингтон» не забивает в большинстве уже месяц, игроки не реализовали 31 попытку подряд

«Вашингтон» не забивает в большинстве уже месяц, игроки не реализовали 31 попытку подряд
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«Вашингтон Кэпиталз» не реализовал уже 31 большинство подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зеттерлунд (Охотюк, Гранлунд) – 10:23     1:1 Кузнецов (ван Римсдайк, Фехервари) – 36:25     2:1 Канин (Бейли, Эмберсон) – 52:48 (pp)    

Столичная команда не смогла поразить ворота «Сан-Хосе Шаркс» в большинство, имея три попытки численного преимущества. «Кэпиталз» довели серию из нереализованных попыток большинства до 31. В последний раз «Вашингтон» забивал при игре с численным преимуществом месяц назад — 27 октября. Сухая серия столичной команды в большинстве длится более часа — (час две минуты девять секунд). За это время игроки «Кэпс» нанесли более 40 бросков.

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

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