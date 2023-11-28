Овечкин применил мощный силовой приём против российского защитника «Сан-Хосе»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин применил мощный силовой приём в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

В конце третьего периода при счёте 2:1 в пользу «акул» шайба зашла в их зону, полетев за ворота. Там её подхватил российский защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк и пробросил вперёд. В этот момент его накрыл Овечкин. Нападающий «Вашингтона» применил силовой приём, после которого Охотюк опустился на лёд.

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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).