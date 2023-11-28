Евгений Кузнецов прокомментировал свой гол и поражение в матче с худшей командой НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свой четвёртый гол в сезоне и поражение в матче с худшей командой НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

«Мой гол? Мы хорошо поменялись местами с Ником Даудом, а Энтони Манта отлично закрыл вратаря. Я думаю, что эти два парня создали этот гол, он был очень важен. Но, к сожалению, нам этого оказалось недостаточно», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).