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Экс-защитник СКА: армейцы не остановятся, у них длинная скамейка и все ребята — играющие

Экс-защитник СКА: армейцы не остановятся, у них длинная скамейка и все ребята — играющие
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Бронзовый призёр чемпионата СССР, бывший защитник СКА Юрий Гайлик поделился ожиданиями от матча армейцев с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 28 ноября.

«Не думаю, что «Динамо» сможет остановить армейцев. Сейчас петербуржцы на ходу, очень хорошо готовы. Матч с «Торпедо» это показал: СКА проигрывал 0:3, но сумел отыграться и победить.

Запал у армейцев ещё не вышел? А он и не выйдет. Потому что длинная скамейка и все ребята – играющие.

Кого в «Динамо» надо держать? Вы знаете, команда из Петербурга на ходу, так что держать никого не нужно. Это СКА надо держать. Но «Динамо» выше СКА в турнирной таблице? Это пока. Посмотрим, что дальше будет.

Какой хоккей ожидаю увидеть – искромётный или больше тактический? Думаю, искромётный, потому что СКА хорошо готов физически и будет играть для зрителей. Увидим красивый хоккей», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

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