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Коньков оценил тот факт, что Дмитрий Воронков думал вернуться в Россию

Коньков оценил тот факт, что Дмитрий Воронков думал вернуться в Россию
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал тот факт, что российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков думал о возвращении в Россию, но решил остаться в клубе.

«Трудно говорить, по какой причине Воронков хотел уехать из «Коламбуса». Возможно, его что-то там не устраивало. В любом случае пока что рано делать выводы. Сезон в НХЛ только два месяца идёт. Многие ребята, которые были там и вернулись, говорили, что им стоило ещё там поиграть и научиться всем нюансам, чтобы можно было показывать свою игру. Мастерство у Воронкова есть, он может показывать в НХЛ свою игру. Что касается рекорда, то я рад за всех ребят», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Ранее Воронков высказался после гола и победы в матче с «Бостон Брюинз» (5:2).

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