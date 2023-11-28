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Федотов — в день рождения: нужно провести с родными, кто знает, что ждёт нас впереди

Федотов — в день рождения: нужно провести с родными, кто знает, что ждёт нас впереди
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов, который сегодня, 28 ноября, празднует 27-летие, высказался относительно празднования своего дня рождения.

«На год старше, продолжаем взрослеть и идти вперёд. В этот день нужно его провести в окружении родных и близких, ведь кто знает, что нас ждёт впереди», — написал Федотов на своей странице в социальной сети.

Напомним, летом 2022 года вратаря задержали в Санкт-Петербурге, после чего он был отправлен на прохождение военной службы.

В августе Международная федерация хоккея наложила дисквалификацию на Федотова сроком на четыре месяца — до 1 января 2024 года. Летом 2022 года голкипер заключил соглашение с «Флайерз», но весь сезон-2021/2022 провёл на службе в ВС РФ. Летом 2023-го Федотов подписал контракт с ЦСКА. ИИХФ постановила, что вратарь нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

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