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Стал известен ориентировочный срок возвращения форварда «Лады» Джозефса

Стал известен ориентировочный срок возвращения форварда «Лады» Джозефса
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Канадский центрфорвард «Лады» Трой Джозефс вернётся в строй после травмы ориентировочно к началу ближайшей домашней серии, которая начнётся 5 декабря матчем с нижегородским «Торпедо». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Сообщается, что хоккеист восстанавливается в Тольятти с тренером по развитию после пореза руки в матче со «Спартаком» (3:5) в Москве.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий сыграл 30 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

Ранее Джозефс дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату» про успешное возвращение тольяттинцев в КХЛ, непопадании в НХЛ и жизни в России.

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