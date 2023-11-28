Худобин: понимал, что «Северсталь» с первых минут нагрузит? Нас готовили, это нормально

Вратарь «Сибири» Антон Худобин прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) в Новосибирске.

«Понимал ли, что «Северсталь» с первых минут нагрузит? Тренерский штаб нас подготавливал к этому. Это нормально. Мы смотрели видео, мы понимали, какое расписание, что идёт, что мы играем две подряд. Давайте не будем искать какие-то оправдания, они тоже приехали с Дальнего Востока. Поэтому нам, может быть, тяжело, но мы все профессионалы, должны готовиться к этому.

Как быстро нашёл коммуникацию с защитниками? Мне тренерский штаб дал неделю. Я потренировался. Мы поговорили, обсудили какие-то моменты. С защитниками, с ребятами поговорили. Понятно, что ещё немножко молодые, но для этого тренировки есть, будем разговаривать на тренировках. Язык для этого и дан. Для того, чтобы общаться.

«Северсталь» очень активно играла до прохода Михалёва? Это, наверное, их тактика такая в первом периоде. В принципе, когда ты играешь «бэк-ту-бэк», отдохнувшая команда всегда старается в первом периоде взять игру в свои руки. Потому что немножко потяжелее ножки. И, как чаще всего бывает, во втором периоде игра равная и в третьем команда, которая сыграла «бэк-ту-бэк», начинает поддавливать немножко. Это стандартная процедура, я много сыграл таких матчей», — передаёт слова Худобина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.