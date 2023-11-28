Нападающий «Сибири» Шашков: не ожидали, что Худобин придёт к нам, он подсказывает всем

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) и рассказал о приходе голкипера Антона Худобина в клуб.

«Два матча без пауз? В последний раз такой опыт был в молодёжной лиге. Непривычно, но мы понимали – это наша работа. Готовились к матчам, чуть-чуть изменили подготовку. Я считаю, нормально себя сегодня чувствовали.

Каково иметь на последнем рубеже Худобина? Это, конечно, очень круто. Мы не ожидали, что Антон придёт к нам. Но мы очень рады, и очень интересно с ним общаться. Всё-таки у него такой опыт за плечами.

Худобина брали в том числе и для раздевалки? Просто человек подсказывает в любой ситуации. Сам он играет на позиции вратаря, но может подсказать и нападающим, и защитнику, как поступить. У него большой опыт, и он много видел и слышал. Зарядить раздевалку тоже может, мы все стараемся в перерывах заряжать, и он в том числе.

До прохода Михалёва была очень грустная игра? Маленечко тяжеловато было. И где-то пока раскачались, пока разбежались… И потом уже атаки нормальные пошли. Это нам придало импульс, что всё нормально, можно продолжать игру, 1:1, надо бороться дальше.

Мало позиционных атак? Где-то у нас не получалось в зоне зацепиться. А в большинстве не получалось, потому что у «Северстали» активная тактика, они идут, и где-то мы не справлялись с этим. Пытались найти ключи, но не всегда получалось. Но были и опасные моменты, когда мы вставали в зоне», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.