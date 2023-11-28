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Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина и Сёмина на становление своей карьеры в НХЛ

Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина и Сёмина на становление своей карьеры в НХЛ
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал, как российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Александр Сёмин помогли ему в адаптации к Национальной хоккейной лиге.

«Мы часто общались с Сашей Овечкиным и Сашей Сёминым в поездках, на ужине. Без этих ветеранов (смеётся) не было бы моей карьеры начальной. Они мне всегда что-то подсказывали, помогали. Теперь, наверное, я сам занял эту роль по отношению к молодым ребятам.

Конечно, кто-то это может принимать, кто-то нет. Это уже ты сам решаешь, что тебе удобно слушать и воспринимать и принимать уже на свой жизненный опыт», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Напомним, Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 по 2023 год.

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