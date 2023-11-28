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ESPN: «Вашингтон» обрёл свою индивидуальность в сезоне

ESPN: «Вашингтон» обрёл свою индивидуальность в сезоне
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Журналисты сайта ESPN оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» после четверти сезона Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» прошёл путь от забитых семи голов в первых пяти играх до зажжения искры. Спенсеру Карбери, впервые работающему в НХЛ, понадобилось время, чтобы акклиматизироваться, но теперь «Кэпиталз», похоже, обрели свою индивидуальность.

В состав команды входит солидное сочетание ветеранов и молодых игроков, которые составляют разнообразный и многогранный состав. Если «Вашингтону» удастся решить проблему игры в большинстве и добиться последовательной игры вратарей, он должен добиться большего успеха в 2024 году», — написано в статье.

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