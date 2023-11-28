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Будро — об отставке в «Миннесоте»: я очень зол. Если нет вратаря, увольняют тренера

Будро — об отставке в «Миннесоте»: я очень зол. Если нет вратаря, увольняют тренера
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Бывший главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро прокомментировал отставку главного тренера клуба Дина Эвасона.

«Я очень разозлён. Если у тебя нет вратаря, защитников или не совершён какой-нибудь обмен, то тренера всегда увольняют. Это очень сильно бесит. Самое главное – вас могут уволить, если вы должным образом не наладите отношения с хоккеистами, и тогда они перестанут вас слушать.

Вы будете проигрывать матчи, если у вас не будет хороших вратарей, а у «Уайлд» не было хороших вратарей. Каждый раз, когда меня увольняли, обычно вратарь играл не на должном уровне. Я не знаю. Это странная вещь», — приводит слова Будро The Athletic.

На данный момент «Миннесота» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 14 очков. Команда проиграла семь последних матчей в НХЛ.

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