Ротенберг взял запрос на блокировку вратаря СКА при голе «Динамо», шайбу засчитали

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу армейцев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла забросил первую шайбу московского клуба в матче. Тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра главные арбитры встречи засчитали шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В итоге подопечные Романа Ротенберга были наказаны двумя минутами штрафа за задержку игры.