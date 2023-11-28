Ротенберг взял запрос на блокировку вратаря СКА при голе «Динамо», шайбу засчитали
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу армейцев.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв (Толчинский, Гальченюк) – 07:31 (5x5) 2:0 Алистров (Глотов, Толчинский) – 25:05 (5x5) 2:1 Рашевский (О'Делл) – 27:58 (5x5) 3:1 Гальченюк (Зыков) – 31:32 (5x4)
На восьмой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла забросил первую шайбу московского клуба в матче. Тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра главные арбитры встречи засчитали шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В итоге подопечные Романа Ротенберга были наказаны двумя минутами штрафа за задержку игры.
Комментарии
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