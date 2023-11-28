Ягр выйдет на лёд впервые с апреля, это будет не матч за «Кладно»

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр 9 декабря 2023 года примет участие в матче легенд по случаю празднования 120-летия со дня основания хоккейного клуба «Спарта», сообщает Sports.cz. Отмечается, что легенды «Спарты» проведут матч в специальных чёрных футболках с большой эмблемой «120» на груди.

Сообщается, что в текущем сезоне чешской лиги Ягр ещё не играл за «Кладно» и маловероятно, что это произойдёт в ближайшее время.

Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).