СКА одолел московское «Динамо» в ярком матче и одержал девятую победу подряд

В Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На восьмой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.
На шестой минуте второго периода Владимир Алистров с передач Василия Глотова и Сергея Толчинского удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Алекс Гальченюк с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:2.
На 29-й секунде третьего периода Джордан Уил с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева вновь сократил отставание гостей до минимума. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко с передач Игоря Ожиганова и Даниила Пыленкова сделал счёт равным. В середине периода Марат Хайруллин с передач Степана Фальковского и Борна Рендулича вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Марат Хайруллин оформил дубль, забросив пятую шайбу в ворота гостей.
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- 28 ноября 2023
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