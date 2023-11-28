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СКА одолел московское «Динамо» в ярком матче и одержал девятую победу подряд

СКА одолел московское «Динамо» в ярком матче и одержал девятую победу подряд
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В Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На восьмой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Владимир Алистров с передач Василия Глотова и Сергея Толчинского удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Алекс Гальченюк с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:2.

На 29-й секунде третьего периода Джордан Уил с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева вновь сократил отставание гостей до минимума. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко с передач Игоря Ожиганова и Даниила Пыленкова сделал счёт равным. В середине периода Марат Хайруллин с передач Степана Фальковского и Борна Рендулича вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Марат Хайруллин оформил дубль, забросив пятую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв (Толчинский, Гальченюк) – 07:31 (5x5)     2:0 Алистров (Глотов, Толчинский) – 25:05 (5x5)     2:1 Рашевский (О'Делл) – 27:58 (5x5)     3:1 Гальченюк (Зыков) – 31:32 (5x4)     3:2 Уил (О'Делл, Гусев) – 40:29 (5x4)     3:3 Ожиганов (Пыленков, Ильенко) – 43:25 (5x4)     4:3 Хайруллин (Фальковский, Рендулич) – 49:37 (5x4)     5:3 Хайруллин (Воробьёв, Земчёнок) – 52:41 (4x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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