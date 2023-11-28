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Защитник «Динамо» получил пять минут за блокировку Никишина, игрок СКА уходил в раздевалку

В Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В середине третьей двадцатиминутки защитник московского клуба Антон Малышев жёстким силовым приёмом встретил игрока обороны армейского клуба Александра Никишина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После силового приёма Никишин отправился в раздевалку клуба из Санкт-Петербурга, но позже вернулся в игру. Антон Малышев по итогам эпизода получил пятиминутное удаление за блокировку.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.