В конце матча СКА — «Динамо» произошла массовая потасовка

В Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За 15 секунд до окончания третьего периода встречи на пятачке армейского клуба произошла массовая потасовка, которая, однако, не переросла в полноценную драку.

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По итогам потасовки нападающий СКА Николай Поляков получил две минуты штрафа за грубость, нападающий московского клуба Максим Джиошвили получил две минуты за блокировку.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.