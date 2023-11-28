«Чикаго» выступил с официальным заявлением касаемо ситуации с Перри

Пресс-служба «Чикаго Блэкхоукс» выступила с официальным заявлением касаемо ситуации с Кори Перри.

«После внутреннего расследования клуб установил, что Кори Перри вёл себя неприемлемо и нарушил как условия своего контракта стандартного игрока, так и внутреннюю политику «Блэкхоукс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды. Таким образом, Кори Перри был выставлен на безусловный драфт отказов. Мы намерены немедленно расторгнуть его контракт», — сказано в сообщении клуба.

Канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».