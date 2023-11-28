Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: слава богу, повезло Никишину! Вышел, доиграл на уколах

Р. Ротенберг: слава богу, повезло Никишину! Вышел, доиграл на уколах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в домашнем матче с московским «Динамо» (5:3) оценил травму защитника Александра Никишина в столкновении с защитником бело-голубых Антоном Малышевым.

«Не думаю, что игрок «Динамо» пытался травмировать Никишина, просто не успел в этом моменте. Никишин – быстрый игрок, динамовец не успел, выставил колено. Слава богу, повезло Никишину. Вышел, доиграл на уколах. Дальше посмотрим, как у него будет самочувствие. Это наш капитан, лидер, желаем ему только здоровья.

Почему не играет Пашнин? Конкуренция – двигатель прогресса. Мы на всех рассчитываем, дистанция длинная. Все готовятся, и по итогам тренировочного процесса мы формируем состав на игру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Р. Ротенберг: нельзя столько удаляться с «Динамо». Дисциплину нужно улучшить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android