Новичок «Ак Барса» Райли Барбер рассказал о дебюте за казанский клуб

Новичок «Ак Барса» Райли Барбер поделился впечатлениями после своего дебюта за команду в домашнем матче с «Ладой» (2:0).

«Какие эмоции от первого матча за новую команду? Я уже успел пообщаться с ребятами. Мы стараемся наладить «химию» между защитой и атакой. Хорошо, что у нас получилось добыть победу. Рад с ходу взяться за дело.

Насколько было комфортно сразу войти в игру и как взаимодействие с Александром Радуловым? Очень комфортно! Мы разговаривали с Александром до игры и во время. Он отличный игрок, и я получаю много поддержки от него и партнёров.

Почувствовал разницу в игре за «Барыс» и «Ак Барс»? Да, есть определённая разница. Когда играешь за топ-клуб, ты должен делать всё для своей команды. Очень рад оказаться здесь. Нам нужно продолжать побеждать.

«Ак Барс» всегда борется за победу в Кубке Гагарина, почувствовал ли этот «чемпионский дух»? Конечно. Это большой шанс перейти в топ-клуб и бороться за чемпионство. Мы говорили об этом с ребятами. Чем старше ты становишься, тем больше думаешь о трофеях. И мне самому нравится побеждать.

Пообщался с Митчеллом Миллером? Да, конечно. Мне бы тоже хотелось снова стать двадцатиоднолетним! Хочется изучать новый город и хорошо проводить в нём время. Думаю, что мы ещё найдём тут много друзей.

Сделал ассист в дебютной игре за клуб? Когда ты играешь в звене с такими потрясающими хоккеистами, нужно лишь отдать шайбу в правильные руки. Отличная работа от ребят! Здорово зарабатывать очки. Надо продолжать делать это.

Что думаю о Казани? Я уже был тут на предсезонном турнире. Очень красивый город! Очень вдохновлён тем, что буду жить здесь.

С кем из игроков был знаком до перехода в клуб? Я играл со Станиславом Галиевым в «Херши Бэрс», Евгением Свечниковым в «Гранд-Рапидс», так что у меня есть взаимодействие с ними. Здорово видеть ребят тут, они мне помогают с адаптацией», — цитирует Барбера сайт «Ак Барса».