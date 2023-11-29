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Толчинский: приятно, когда все четыре звена СКА играют на таком уровне. Появилось доверие

Толчинский: приятно, когда все четыре звена СКА играют на таком уровне. Появилось доверие
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Нападающий СКА Сергей Толчинский после победы в матче Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:3) рассказал о взаимопонимании между игроками в армейском клубе.

«Не сбился ли ещё с количества побед подряд? Сбился, а сколько у нас? Девять? Выходит, не сбился. Уверенность определённо есть, появилось доверие друг к другу. Есть уверенность в каждом, что он будет работать, пахать. Если твоё звено не забило, можешь быть уверен, что у следующего звена есть такой же потенциал, такие же возможности забить. Приятно, когда все четыре звена играют на таком уровне», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.

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