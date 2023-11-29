Толчинский: надеюсь, СКА будет продолжать в том же духе. Получаем кайф от игры

Нападающий СКА Сергей Толчинский после победы в матче Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:3) рассказал, что получает удовольствие от игры в армейском клубе.

«Говорят ли шесть побед подряд над ближайшими соперниками из конференции, что СКА сейчас объективно сильнее всех на Западе? Победы действительно важные. Мы хотим, чтобы о нас так думали, хотим о себе заявить. Постепенно забираемся на верхушку таблицы.

Насколько СКА получает удовольствие от игры? Есть уверенность, взаимодействие. Это приятно, победы идут. Надеюсь, будем так же продолжать. Конечно, кайф получаем», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.

