«Я не должен был так поступать». Защитник «Динамо» — о фоле против Никишина

Защитник московского «Динамо» Антон Малышев после поражения от СКА (3:5) рассказал о своём фоле против игрока обороны армейского клуба Александра Никишина.

«Когда шёл, казалось, что нормально сыграл. Ни в коем случае не хотел нанести травму. Слава богу, что всё обошлось. Так сложился момент, это неприятно. Это ключевой момент? Конечно, это важная ситуация. Я не должен был так поступать», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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Напомним, после силового приёма Никишин отправился в раздевалку клуба из Санкт-Петербурга, но позже вернулся в игру. Антон Малышев по итогам эпизода получил пятиминутное удаление за блокировку.