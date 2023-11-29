Защитник «Динамо»: когда сравняли счёт, была уверенность, что перевернули игру со СКА

Защитник московского «Динамо» Антон Малышев прокомментировал поражение от СКА (3:5) в Санкт-Петербурге.

«Была ли уверенность при 3:3, что «Динамо» перевернуло игру? Конечно. Было приятно, что смогли отыграться. С таким соперником сделать это не так просто. Мой пятиминутный штраф? Не могу оценить, не досконально правила знаю», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.

Ранее Малышев рассказал о своём фоле против игрока обороны армейского клуба Александра Никишина.