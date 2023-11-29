«Дейтройт» объявил о подписании контракта с Патриком Кейном

«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании контракта с американским нападающим Патриком Кейном.

Между сторонами подписано однолетнее соглашение на сумму $ 2,75 млн. Игрок будет выступать в новой команде под 88-м номером.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХК «ДЕТРОЙТ РЕД УИНГЗ»

Напомним, Кейн 1 июня перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. По ходу прошлого сезона нападающий перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также форвард провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.