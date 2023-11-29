Передача Орлова помогла «Каролине» обыграть в гостях «Филадельфию»

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:4).

Шайбами в составе победителей отметились Майкл Бантинг, Брендан Лемье, Сет Джарвис и Еспери Котканиеми. У хозяев единственный гол на счету Трэвиса Конечны.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился в этой встрече результативной передачей.

Команда Рода Бриндамора одержала вторую победу подряд, набрала 26 очков и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» осталась с 23 очками и идёт на восьмой строчке.

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