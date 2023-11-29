Передача Орлова помогла «Каролине» обыграть в гостях «Филадельфию»
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:4).
Шайбами в составе победителей отметились Майкл Бантинг, Брендан Лемье, Сет Джарвис и Еспери Котканиеми. У хозяев единственный гол на счету Трэвиса Конечны.
Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился в этой встрече результативной передачей.
Команда Рода Бриндамора одержала вторую победу подряд, набрала 26 очков и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» осталась с 23 очками и идёт на восьмой строчке.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бантинг (Ахо, Орлов) – 05:39 1:1 Конечны (Фёрстер) – 27:14 1:2 Лемье – 33:25 1:3 Джарвис (Ахо, Бантинг) – 56:34 1:4 Котканиеми (Фаст) – 57:16
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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