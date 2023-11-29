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«Даллас» одержал «сухую» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

«Даллас» одержал «сухую» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ
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В Виннипеге на арене «Канада Лайф-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Даллас Старз» (0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Хинц, Робертсон) – 32:54     0:2 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 56:45    
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