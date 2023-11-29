«Даллас» одержал «сухую» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ
Поделиться
В Виннипеге на арене «Канада Лайф-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Даллас Старз» (0:2).
Комментарии
- 29 ноября 2023
-
06:42
-
06:38
-
06:34
-
06:20
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
05:27
-
05:14
-
04:43
-
01:00
- 28 ноября 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:18
-
23:07
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:11
-
22:06
-
21:59
-
21:41
-
21:18
-
21:11
-
20:53
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
19:49
Партнерский контент