«Даллас» одержал «сухую» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

В Виннипеге на арене «Канада Лайф-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Даллас Старз» (0:2).