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«Чикаго» добился домашней победы над «Сиэтлом» в матче НХЛ

«Чикаго» добился домашней победы над «Сиэтлом» в матче НХЛ
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В Чикаго на арене «Юнайтед-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (4:3).

Шайбами в составе победителей отметились Борис Катчук, Джейсон Дикинсон, Тайлер Джонсон и Маккензи Энтвистл. У гостей отличились Мэтти Бенирс, Александер Веннберг и Тай Картье.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Катчук (Донато, Джонс) – 08:54     2:0 Дикинсон (Филлипс, Андерсон) – 10:23     2:1 Бенирс (Макканн) – 14:43     2:2 Веннберг (Ларссон, Грубауэр) – 19:22 (sh)     3:2 Джонсон (Рэддиш, Райхель) – 24:22     4:2 Энтвистл (Андерсон) – 30:43     4:3 Картье (Бенирс) – 46:51    
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