«Чикаго» добился домашней победы над «Сиэтлом» в матче НХЛ

В Чикаго на арене «Юнайтед-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (4:3).

Шайбами в составе победителей отметились Борис Катчук, Джейсон Дикинсон, Тайлер Джонсон и Маккензи Энтвистл. У гостей отличились Мэтти Бенирс, Александер Веннберг и Тай Картье.