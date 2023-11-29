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Инсайдер: «Ванкувер» обменяет Бовиллье в «Чикаго»

Инсайдер: «Ванкувер» обменяет Бовиллье в «Чикаго»
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Энтони Бовиллье продолжит карьеру в другой команде, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в социальных сетях.

«Слышал, что «Ванкувер» обменяет Бовиллье в «Чикаго», — написал Фридман.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Бовилье 8 (2+6) очков в 22 матчах в составе «Кэнакс» при показателе полезности «+8».

Также, помимо «Ванкувера», Бовиллье выступал в НХЛ в течение семи сезонов за «Нью-Йорк Айлендерс». К «касаткам» канадский форвард присоединился по ходу сезона-2022/2023.

На данный момент «Ванкувер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 29 очков. Сегодня команда Рика Токкета встречается дома с «Анахайм Дакс».

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