Джек Хьюз стал автором уникального достижения в истории «Нью-Джерси»

В Ньюарке на арене «Пруденшл-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4).

Нападающий хозяев Джек Хьюз отметился в этой встрече тремя (1+2) очками. Этот результат помог 22-летнему форварду стать самым быстрым игроком в истории франшизы, которому удалось набрать 25 очков в сезоне. На это у Хьюза в текущем регулярном чемпионате ушло лишь 15 матчей. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 26 (7+19) очков. В составе «Дэвилз» нападающий проводит свой пятый сезон.

«Дэвилз» набрали 21 очко и занимают 12 место в таблице Восточной конференции. В ближайшей игре команда Линди Раффа сыграет 1 декабря в гостях с «Филадельфией Флайерз».