Гашек: я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек считает, что НХЛ не заинтересована в том, чтобы отстранить от игр российских хоккеистов.

«Для того чтобы это осуществить, нужен интерес со стороны руководства НХЛ или политиков США и Канады. Я лично написал Гэри Беттмэну частное письмо в начале СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я также написал ему публичное письмо во второй раз в конце прошлого года, когда был в Европейском парламенте. Я могу давить, но на данный момент с их стороны нет никакой заинтересованности в дисквалификации российских хоккеистов в НХЛ.

Поэтому в данный момент я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть», — сказал Гашек в интервью словацкому изданию TVNOVINY.sk.