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«В нашей раздевалке появился импульс». Макдэвид — о третьей подряд победе «Эдмонтона»

«В нашей раздевалке появился импульс». Макдэвид — о третьей подряд победе «Эдмонтона»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в матче с «Вегасом» (5:4 Б). Форвард отметился голом и двумя результативными передачами, реализовав победный буллит.

«На данном этапе мы будем добиваться побед любым возможным способом. Очевидно, было бы неплохо спокойно завершить игру, ведя в две шайбы за пять минут до конца третьего периода, но мы добьёмся победы любым возможным способом.

Определённо, в нашей раздевалке появился импульс. Я думаю, мы все можем это почувствовать. Я думаю, что то, что мы увидели в наших последних трёх играх, — это то, на чём можно строить дальнейшую игру команды», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» выиграл третий матч подряд и поднялся на 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

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