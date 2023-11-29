«Куньлунь» обменял защитника Зака Лесли в «Нефтехимик» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний защитник в текущем сезоне провёл за китайский клуб 30 матчей, в которых набрал семь очков — забрсоил три шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-8». Всего в КХЛ на счету канадского игрока обороны 95 матчей, в которых Лесли отметился 46 очками — забил 11 голов и отдал 35 результативных передач с показателем полезности «-42»

Лесли с 2015 по 2022 год семь сезонов провёл в АХЛ. В сезоне-2021/2022 Зак выступал за «Белвилл Сенаторз» — 27 (4+23) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и один гол в двух матчах плей-офф.