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«Торпедо» — «Локомотив»: сумеет ли команда Ларионова избежать худшего отрезка в сезоне?

Сегодня, 29 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2023, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» подошло к этому матчу с трёхматчевой серией поражений. Это второй такой отрезок в текущем сезоне для нижегородской команды. «Торпедо» ещё ни разу в нынешнем сезоне не проигрывало четыре матча кряду.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Торпедо» — «Локомотив»: сумеет ли команда Ларионова избежать худшего отрезка в сезоне?»

«Торпедо» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции, «Локомотив» расположился на третьем месте. Команды разделяют лишь три очка.