Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» — «Локомотив»: сумеет ли команда Ларионова избежать худшего отрезка в сезоне?

«Торпедо» — «Локомотив»: сумеет ли команда Ларионова избежать худшего отрезка в сезоне?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» подошло к этому матчу с трёхматчевой серией поражений. Это второй такой отрезок в текущем сезоне для нижегородской команды. «Торпедо» ещё ни разу в нынешнем сезоне не проигрывало четыре матча кряду.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Торпедо» — «Локомотив»: сумеет ли команда Ларионова избежать худшего отрезка в сезоне?»

«Торпедо» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции, «Локомотив» расположился на третьем месте. Команды разделяют лишь три очка.

Материалы по теме
У «Торпедо» серия поражений, ЦСКА проиграл резервным составом! Итоги дня в КХЛ
У «Торпедо» серия поражений, ЦСКА проиграл резервным составом! Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android