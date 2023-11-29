«Спасибо огромное Роману Ротенбергу». Бузова получила подарочный набор с атрибутикой СКА

Знаменитая певица Ольга Бузова получила подарочный набор с атрибутикой СКА. Концерт популярной исполнительницы прошёл в Санкт-Петербурге вчера, 28 ноября.

Поп-исполнительница продемонстрировала, как она распаковывает пакет с кепкой, шарфиком и майкой в цветах петербургского хоккейного клуба.

«Спасибо огромное Роману Ротенбергу за такую джерси. У меня такой не было. Я очень приятно удивлена перед концертом. Спасибо. Питер, вперёд», – сказала Бузова в своей соцсети.

Фото: соцсеть Бузовой

СКА во вчерашнем (28 ноября) матче одержал победу на домашнем льду над московским «Динамо» (5:3). Эта победа стала для подопечных Ротенберга девятой подряд. Петербургский клуб поднялся в таблице Западной конференции КХЛ на четвёртое место, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.