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Макдэвид вплотную приблизился к рекорду Гретцки по очкам за «Эдмонтон» в трёх матчах кряду

Макдэвид вплотную приблизился к рекорду Гретцки по очкам за «Эдмонтон» в трёх матчах кряду
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Вегасом» (5:4 Б).

В последних пяти матчах Коннор набрал 15 (4+11) очков, и это на два очка больше, чем Макдэвид заработал в первых 14 матчах сезона. А если взять отрезок в три игры, то Макдэвид едва не повторил рекорд «Эдмонтона», установленный Уэйном Гретцки в марте 1988-го, когда легендарный канадец заработал 13 очков за три матча. На счету Макдэвида 12 очков за последние три матча.

Примечательно, что все три своих очка Макдэвид набрал во втором периоде матча. Благодаря этому Макдэвид сравнялся с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби по количеству периодов с тремя и более очками среди действующих хоккеистов лиги. У обоих хоккеистов по 24 таких периода. На втором месте по этому показателю расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набиравший минимум три очка в 22 периодах в карьере НХЛ.

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