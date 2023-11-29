«Часто себя ругаю за то, что повышаю голос». Кравец рассказал, как общается с хоккеистами

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как общается с хоккеистами команды в раздевалке и заявил, что иногда повышает голос, о чём в последствии жалеет.

«Чаще я просто захожу в раздевалку поздороваться с ребятами, поболтать, посмотреть, как они настроены на день, выглядят уставшими или весёлыми. Смотрю, какая обстановка внутри раздевалки. Если это командное собрание, на котором я разбираю какие-то моменты, то, конечно, готовлюсь. Во время собрания могут быть вопросы от ребят, и я автоматически отвечаю. А в раздевалке – простое человеческое отношение, ответы могут быть разные.

Бывает ли такое, что не знаю, что сказать команде? Нет, потому что всегда понятно, что надо сказать и что изменить. Вопрос в том, что не всегда получается сказать это правильным тоном. Часто себя ругаю за то, что повышаю голос, хотя всегда думаю – нужно донести правильно, разумно и спокойно. Но в таких играх, как с «Витязем» (18 октября «Авангард» уступил в Балашихе со счётом 2:5, – Прим. «Чемпионата»), мне не хватило спокойствия, завёлся. Стараюсь так никогда не делать, нужно находить в себе силы сдерживать эмоции. Мы требуем этого от игроков, и тренеры тоже должны это делать. Негативные эмоции возникают, в основном, когда игра проходит плохо. Нужно понимать, что игроки – не роботы, календарь тяжёлый и игр много. Ребятам надо помогать, поддерживать, заставить их поверить в себя и «вытащить» их вместе с командой.

Менялся ли со временем подход к тому, что и как говорить в раздевалке? Практически нет. У меня были хорошие учителя, которые также вели себя по отношению ко мне, когда я был игроком. Бывал в разных ситуациях – и в СССР, и в Америке. Мне всегда нравились и наш подход, и североамериканский, и я пытаюсь их соединить», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 29 ноября, «Авангард» примет на своей площадке подмосковный «Витязь». Начало матча — в 16:30 мск.