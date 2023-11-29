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«На матчах СКА наш арбитраж «колбасит». Плющев раскритиковал судейский корпус КХЛ

«На матчах СКА наш арбитраж «колбасит». Плющев раскритиковал судейский корпус КХЛ
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Экс-главный арбитр КХЛ, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал судейский корпус лиги за слишком позднюю оценку эпизода в матче «Локомотива» и СКА. Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов назвал ошибочным решение линейного судьи отменить забитый гол «Локомотива» на последней секунде в домашней встрече со СКА (1:2).

«Прочитал в хоккейной прессе, что на еженедельной «Смехопанораме» главный судья КХЛ признал очередную грубую ошибку — на сей раз из матча «Локомотива» и СКА, когда с финальной сиреной шайба влетела в ворота армейцев. Это забавно — процесс признания занял полторы недели. Хотя, если мы претендуем хоть на какой-то профессионализм, это должно было произойти сразу после игры, в тот же вечер.

Такие голы засчитываются. Если за что-то и можно было зацепиться, то за хронометраж. Вбрасывание состоялось за 1,1 секунды до сирены, надо смотреть по сантиметрам, куда шайба в игровое время успела долететь. Но ведь такого разбора в принципе не было. Наоборот, наступила тишина — на полторы недели. Это говорит об уровне управления судейством.

В этом сезоне на многих матчах СКА наш арбитраж, как сейчас модно говорить, «колбасит». Ошибки сыплются в обе стороны — и СКА, и его соперников, скандал идёт за скандалом. Вижу, что наши судьи в этих матчах работают под давлением. Видимо, оно передаётся от руководства корпусом, которое, подозреваю, находится между молотом и наковальней, что называется, плывёт. Но так всегда бывает, когда руководителю удаётся состояться не как профессионалу, а как официанту с полотенцем на руке. Вот и подскакиваешь то к одному столику, то к другому», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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