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СКА установил клубный рекорд в КХЛ по количеству побед в ноябре

СКА установил клубный рекорд в КХЛ по количеству побед в ноябре
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СКА, победив московское «Динамо» в матче накануне, впервые за 16 сезонов КХЛ одержал 10 побед в ноябре, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Предыдущим лучшим достижением были девять побед в сезоне-2008/2009. Тогда армейцы показали стопроцентный результат, а вот в последнем осеннем месяце 2023 года потерпели два поражения.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.

Напомним, вчера, 28 ноября, в Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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