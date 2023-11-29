29-летний канадский нападающий Джемел Смит подпишет контракт с «Куньлунем» до конца нынешнего сезона. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, 17 ноября 2023 года Смит расторг контракт с минским «Динамо» по соглашению сторон. В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Джемел провёл 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав в общей сложности пять очков.

Смит в сезоне-2022/2023 играл в АХЛ за «Сиракьюз» и «Хендерсон». Всего он провёл 54 игры и набрал 53 (18+35) очка. Ранее он выступал в НХЛ за «Даллас», «Бостон», «Тампу» и «Детройт». Всего в его активе 91 игра и 25 (12+13) очков в лиге.