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Ротенберг пожелал здоровья Михаилу Боярскому, которого госпитализировали с инфарктом

Ротенберг пожелал здоровья Михаилу Боярскому, которого госпитализировали с инфарктом
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал здоровья народному артисту России Михаилу Боярскому, которого экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 27 ноября.

«От всей души желаю скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому! Михаил Сергеевич, вы сильный человек! Мы вас очень любим и уважаем. Уверен, что вы победите недуг, ещё не раз придёте к нам в гости в Ледовый, и мы обязательно споём ваши песни всей ареной. Здоровья!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, по информации СМИ, 73-летнему актёру театра и кино стало плохо 27 ноября. Во вторник, 28 ноября, врачи смогли стабилизировать состояние Боярского, и его перевели из реанимации в обычную палату.

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