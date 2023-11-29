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ESPN: «Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба

ESPN: «Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба
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Журналист ESPN Эмили Каплан заявила, что «Чикаго Блэкхоукс» отстранил нападающего Кори Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне выездной игры с «Коламбус Блю Джекетс».

Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранён, а клуб инициировал расследование. Матч с «Коламбусом» завершился поражением «Блэкхоукс» со счётом 3:7.

Напомним, канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».

Ранее «Чикаго Блэкхоукс» выступил с официальным заявлением касательно расторжения контракта с 38-летним нападающим.

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