Нападающий Глотов ответил на вопрос о чемпионском характере СКА

Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:3) и ответил на вопрос о чемпионском характере армейского клуба.

«Почему СКА не удалось удержать преимущество при счёте 3:1? «Динамо» – хорошая команда. Они активно играли, им надо было отыгрываться. Не испугались, что «Динамо» перевернёт игру и всё-таки доведёт дело до победы? Нет. Таких опасений и близко не было.

СКА подряд обыграл всех лидеров Западной конференции – «Локомотив», «Спартак», «Торпедо» и теперь «Динамо», можно ли сказать, что команда показывает чемпионский характер? Думаю, мы на правильном пути. Ещё рано об этом говорить. Самое главное, что для нас есть планка – быть лидерами. Не только конференции, но и лиги, поэтому мы должны быть там.

СКА не смог оставить ворота сухими в 17-м матче подряд, давит ли это как-то на команду? Нет, никак не давит. Конечно, хочется сделать приятное вратарю, но такая игра, хоккей сейчас очень атакующий, агрессивный. Очень тяжело это сделать. Во главе угла будет стоять победа. Конечно, если так получится, то будет прекрасно, но, повторю, очень тяжело это сделать. Если посмотреть, каждая команда делает это 3-5 раз за сезон.

Удивились, что Никишин всё-таки смог продолжить игру после ухода в раздевалку из-за травмы? Нет, Санька – боец. Всё нормально. Когда я на повторе увидел, что там колено, а не бедро, то спокойно воспринял.

Не было опасений, что у него может быть серьёзная травма? Были-были. Но посмотрел повтор и успокоился. Самое главное, что не колено и не голеностоп, потому что в бедре всё-таки чуть-чуть помягче ткани, чем в колене. Слава богу, что вернулся. Это самое главное!» – приводит слова Глотова «ВсёПроСпорт».