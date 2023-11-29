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«Дыма без огня не бывает». Генменеджер «Ак Барса» — о ситуации с Воронковым

«Дыма без огня не бывает». Генменеджер «Ак Барса» — о ситуации с Воронковым
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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал ситуацию с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым, который заявлял о желании вернуться в Россию, но решил остаться в США.

«Разговоры с ним были, но пока он остаётся в «Коламбусе». Мы всегда его ждём, если у него что-то поменяется. Связь мы с ним не теряли. Если генеральный директор «Коламбуса» говорит, что есть что-то, то дыма без огня не бывает», — приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Воронков хочет вернуться в Россию и даже контактирует с «Ак Барсом». В нынешнем сезон 23-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков в 17 матчах в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

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