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«Надо менять всё и всех наверху». Экс-игрок сборной Казахстана — об игре «Барыса»

«Надо менять всё и всех наверху». Экс-игрок сборной Казахстана — об игре «Барыса»
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Бывший игрок сборной Казахстана, автор первой в истории шайбы команды в элитном дивизионе чемпионата мира Андрей Пчеляков прокомментировал игру астанинского «Барыса» в текущем сезоне.

«Конечно, этот сезон пока выдаётся провальным. Надеюсь, что будет какой-то подъём на следующий год. С начала сезона мы видели борьбу двух конкурирующих контор. Одна завершила свою форму деятельности, а другая не доказала свою состоятельность. Разборы будут — это 100 процентов. Надо менять всё и всех наверху, только так можно изменить ситуацию», — приводит слова Пчелякова Sports.kz.

Напомним, после 36 сыгранных встреч клуб из столицы Казахстана набрал 27 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Востока.

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