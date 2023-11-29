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КХЛ отменила штраф Малышева, после удаления которого СКА забил победный гол

КХЛ отменила штраф Малышева, после удаления которого СКА забил победный гол
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги, рассмотрев эпизоды матчей «Нефтехимик» — «Металлург» (3:4 Б) и СКА — «Динамо» М (5:3), принял следующие решения.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Динамо» Антона Малышева по п.1.1.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что после нарушения игрока обороны бело-голубых армейский клуб забросил победную шайбу в игре.

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