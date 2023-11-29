Опубликовано обновлённое расписание матчей Кубка Первого канала
Федерация хоккея России представила обновлённое расписание Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.
14 декабря, четверг
14:00* Беларусь – Казахстан
18:30 Россия 25 – Звёзды и ВХЛ
15 декабря, пятница
«3Х3 Кубок Первого канала»
16 декабря, суббота
11:00 Казахстан – Звёзды и ВХЛ
15:00 Россия 25 – Беларусь
17 декабря, воскресенье
11:00 Беларусь – Звёзды и ВХЛ
15:00 Россия 25 – Казахстан
*Время начала матчей – московское.
Напомним, сегодня стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.
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