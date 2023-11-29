Опубликовано обновлённое расписание матчей Кубка Первого канала

Федерация хоккея России представила обновлённое расписание Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.

14 декабря, четверг

14:00* Беларусь – Казахстан

18:30 Россия 25 – Звёзды и ВХЛ

15 декабря, пятница

«3Х3 Кубок Первого канала»

16 декабря, суббота

11:00 Казахстан – Звёзды и ВХЛ

15:00 Россия 25 – Беларусь

17 декабря, воскресенье

11:00 Беларусь – Звёзды и ВХЛ

15:00 Россия 25 – Казахстан

*Время начала матчей – московское.

Напомним, сегодня стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.