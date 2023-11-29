Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Опубликовано обновлённое расписание матчей Кубка Первого канала

Опубликовано обновлённое расписание матчей Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация хоккея России представила обновлённое расписание Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.

14 декабря, четверг
14:00* Беларусь – Казахстан
18:30 Россия 25 – Звёзды и ВХЛ

15 декабря, пятница
«3Х3 Кубок Первого канала»

16 декабря, суббота
11:00 Казахстан – Звёзды и ВХЛ
15:00 Россия 25 – Беларусь

17 декабря, воскресенье
11:00 Беларусь – Звёзды и ВХЛ
15:00 Россия 25 – Казахстан

*Время начала матчей – московское.

Напомним, сегодня стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

Материалы по теме
Сборная Китая не сыграет на Кубке Первого канала, её заменит команда «Звёзды и ВХЛ»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android