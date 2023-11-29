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Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «Детройта»

Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «Детройта»
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Новичок «Детройт Ред Уингз» нападающий Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «красных крыльев».

Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «Детройта».

Напомним, накануне стало известно, что 35-летний нападающий подписал с «Детройтом» однолетнее соглашение на сумму $ 2,75 млн. Игрок будет выступать в новой команде под 88-м номером.

1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. По ходу прошлого сезона нападающий перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также форвард провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

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