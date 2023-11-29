Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда»

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал о своём обмене из «Авангарда».

«В клубе сказали. Генеральный менеджер Антон Курьянов вызвал к себе и заявил о готовящемся обмене. Понимание было, что дело идёт к этому. Эмоции обычные, как в карьере хоккеиста. Знаете, как говорят: «Когда ты подписываешь контракт, то всегда должен быть готов к обмену».

Со всеми попрощался, нашёл время. Лично ко всем подошёл, ведь я был в поездке, а уже из поездки отправился во Владивосток. Из Омска мы с женой постепенно переезжаем. Она как раз захватит с собой пару чемоданов, а остальное отправим в Челябинск», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате» завтра, 30 ноября, в 12:00 мск.