Демченко: мне нужно перезагрузиться? Не тот случай. Проблема «Авангарда» была не во мне

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал, что пошло не так во время его игры за омский клуб.

«Мне нужно было перезагрузиться? Наверное, это не тот случай. Были ли беседы с Кравцом? Да, один раз разговаривали. Это было в начале октября, разговор получился не очень длинным. После этого он больше со мной не общался. Считаю, что никто не может говорить за меня, хочу я играть или нет.

Что пошло не так? Совокупность накопленных проблем. Проблема была не во мне, а в том, что все играли плохо. Та же самая ситуация, которая ранее случилась в «Тракторе»: шайбы залетали как угодно. От задницы соперника могли залететь, от своих игроков, ещё как-нибудь.

Психологической проблемы как таковой не было, просто не получалось. В плане психологического состояния у меня полный порядок, никакой паники не было и нет», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате» сегодня, 30 ноября, в 12:00 мск.