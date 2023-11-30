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Демченко: мне нужно перезагрузиться? Не тот случай. Проблема «Авангарда» была не во мне

Демченко: мне нужно перезагрузиться? Не тот случай. Проблема «Авангарда» была не во мне
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Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал, что пошло не так во время его игры за омский клуб.

«Мне нужно было перезагрузиться? Наверное, это не тот случай. Были ли беседы с Кравцом? Да, один раз разговаривали. Это было в начале октября, разговор получился не очень длинным. После этого он больше со мной не общался. Считаю, что никто не может говорить за меня, хочу я играть или нет.

Что пошло не так? Совокупность накопленных проблем. Проблема была не во мне, а в том, что все играли плохо. Та же самая ситуация, которая ранее случилась в «Тракторе»: шайбы залетали как угодно. От задницы соперника могли залететь, от своих игроков, ещё как-нибудь.

Психологической проблемы как таковой не было, просто не получалось. В плане психологического состояния у меня полный порядок, никакой паники не было и нет», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате» сегодня, 30 ноября, в 12:00 мск.

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